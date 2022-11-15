Украинский дипломат: Пора готовиться управлять российской территорией

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Новости Украины

Запад пока опасается развала Российской Федерацией, что мешает более успешному наступлению ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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«Байден 10 ноября, на пресс-конференции после промежуточных выборов в США, отметил, что предстоит выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с РФ. Это вопрос риторический. Мы уже начали на него отвечать — Херсон — это первая часть ответа. А дальше будет следующая», – считает Огрызко.

После Херсона, считает он, «вопрос продвижения ВСУ на юг становится вопросом фактически военной техники».

«Если у нас будет то, что нам нужно, то очень быстро это почувствуют и на севере Крымского полуострова, и на Керченском мосту. Поэтому вопрос именно в этом, и я не думаю, что сейчас кто-то решит, что нужно тормозить военную помощь Украине, потому что кому-то захотелось показать себя великим миротворцем», – отмечает автор.

Он полагает, что Запад боится развала России и хочет затормозить этот процесс, а потому Украина не получает танков «Абрамс», самолетов, дальнобойных ракет.

«Да, на Западе еще боятся развала недоимперии. Но мы должны делать свое дело. Украине выпала историческая миссия отпеть российскую империю», – угрожает экс-министр.

Он призывает объяснять Западу, что судьба России уже определена.

«Она объективно не может удержаться в нынешних границах. Вопрос в том, сколь быстрым будет этот развал. Или это будут отдельные маленькие кусочки, или это будет развал по полной. Но к этому развалу нужно готовиться. Если ты информирован, ты вооружен. Если ты знаешь, что это произойдет, а это произойдет по объективным обстоятельствам, потому что Москва больше не может управлять такой территорией, то нужно готовиться к тому, что будет на этой территории», – резюмировал Огрызко.