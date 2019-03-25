Украинский дипломат рассказал, от чего типает русофобов

25.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты будут видеть в России врага даже если она отдаст Крым в придачу с Кубанью.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волошин подчеркнул, что «политические украинцы» всегда найдут в чем обвинить Россию и русских – от уничтожения Запорожской Сечи до голода 30-х годов прошлого века.

«Есть украинцы как народ, а есть так называемое политическое украинство, как движение, существующее с конца XIX начала ХХ века, которое изначально строило себя на антирусской, даже не на антироссиской, а антирусской основе. Их типает от того, что памятник Суворову где-то стоит, их типает от того, что есть площадь Толстого, их типает, что есть такие Волошины, говорят в эфире на русском языке.

Не от того, что Крым забрали – им просто хочется построить по заветам Бандеры определенный вид Украины, где не будет места вообще ничему, связанному с Россией, с русской культурой, русским языком, с русской церковью православной и так далее. Это их видение, эти люди не будут хотеть иметь диалог с Россией даже если Россия нам завтра вернет Крым, еще и Кубань в придачу. Они тогда вспомнят голодомор, уничтожение Запорожской Сечи, Мазепу, еще что-то и всегда докажут, что Россия – наш исторический враг», – заявил Волошин.