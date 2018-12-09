Украинский дипломат в шоке: Зачем Порошенко сделал это?

09.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украине не выгодно разрывать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-спикер МИД Украины Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это аксиома, что договор про дружбу и сотрудничество с Российской Федерацией отвечал больше нашим интересам, чем российским. Там была вторая статья, которая четко фиксировала обязательства со стороны России уважать украинские границы в версии 1991 года. Она давала возможность привлечь ее к ответственности. Если нарушитель нарушает закон, зачем отменять закон», – сказал Филипчук.

Он полагает, что Украина должна расторгнуть другой договор — по Азовскому морю.

«Если искать договор, который нам невыгоден, то стоило бы разорвать договор 2003 года об Азовском море, где было зафиксировано, что это внутренние воды двух стран. Там россиянам давалось право вето на доступ в Азовское море третьим странам. Если что и разрывать, то этот договор. Однако он не разрывается, а разрывается тот договор, который отвечает нашим интересам. Это как высечь самого себя», – сказал Филипчук.