Украинский дипломат злорадствует: мнение Венгрии никого не волнует

Страны НАТО готовы наплевать на правило необходимости консенсуса стран-членов Альянса на присоединение новых участников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем уже надоела эта позиция [Венгрии], абсолютно несерьёзная, по злоупотреблению правилом консенсуса в НАТО, и она была просто проигнорирована. И, в принципе, проигнорирована – после многих предупреждений.

И то, что мы смотрим на блокировки, мечтая и о нашем вступлении в НАТО – так вот, Венгрия начала на начальной стадии блокировать Финляндию и Швецию, потом согласилась на Финляндию, а от Швеции потребовали извинений. Как в песочнице, честное слово», – рассуждал дипломат.