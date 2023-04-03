Украинский дипломат злорадствует: мнение Венгрии никого не волнует

Вадим Москаленко .  
03.04.2023 22:31
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны НАТО готовы наплевать на правило необходимости консенсуса стран-членов Альянса на присоединение новых участников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО готовы наплевать на правило необходимости консенсуса стран-членов Альянса на присоединение новых участников....

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«Всем уже надоела эта позиция [Венгрии], абсолютно несерьёзная, по злоупотреблению правилом консенсуса в НАТО, и она была просто проигнорирована. И, в принципе, проигнорирована – после многих предупреждений.

И то, что мы смотрим на блокировки, мечтая и о нашем вступлении в НАТО – так вот, Венгрия начала на начальной стадии блокировать Финляндию и Швецию, потом согласилась на Финляндию, а от Швеции потребовали извинений. Как в песочнице, честное слово», – рассуждал дипломат.

Он заверил, что страны западного блока давно наплевали на собственные правила, и при принятии Украины в НАТО никто не станет обращать внимания на консенсус стран-членов.

«Одна Венгрия, если она одна, ничего не заблокирует. Даже присоединение Украины в НАТО в будущем. Вот если две и больше стран, это усложняет ситуацию. Но такой подход точно не помешает», – уверяет Чалый.

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