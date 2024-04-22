Украинский экс-депутат оказался российским корректировщиком
На временно оккупированных террияториях РФ местные жители продолжают организовываться в подпольные группы для борьбы с киевским режимом.
Так, СБУ отчиталась, что в Херсонской области участники одной из таких групп, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
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«Задержанными оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы», – говорится в сообщении.
Для коррекции ударов они «под видом прогулок обходили улицы города, где скрыто фиксировали места базирования Сил обороны».
Утверждается, что резидентом группы был еще один местный житель, который сейчас находится в России.
Кроме того, на территории РФ находится еще один участник группы.
Задержанным СБУ угрожает пожизненным заключением.
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