Украинский экс-депутат оказался российским корректировщиком

Игорь Шкапа.  
22.04.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина, Херсон


На временно оккупированных террияториях РФ местные жители продолжают организовываться в подпольные группы для борьбы с киевским режимом.

Так, СБУ отчиталась, что в Херсонской области участники одной из таких групп, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

На временно оккупированных террияториях РФ местные жители продолжают организовываться в подпольные группы для борьбы...

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«Задержанными оказались бывший депутат районного совета Херсона и работница больницы», – говорится в сообщении.

Для коррекции ударов они «под видом прогулок обходили улицы города, где скрыто фиксировали места базирования Сил обороны».

Утверждается, что резидентом группы был еще один местный житель, который сейчас находится в России.

Кроме того, на территории РФ находится еще один участник группы.

Задержанным СБУ угрожает пожизненным заключением.

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