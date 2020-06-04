Украинский эксперт: Приднестровский сценарий в Донбассе неизбежен

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Конфликт в Донбассе пойдёт по сценарию в Приднестровье, потому что Киев из всех возможных вариантов выбрал стратегию бездействия и ненужного пустословия.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил доктор философских наук Владимир Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие бы ни были мирные планы, какие бы к ним ни были прибавлены фамилии, они все равно сводятся к четырём вариантам: первый вариант – это наступать, это то, что 25 процентов населения поддерживает. Далее, как говорил Тука, «расходящимися танковыми ударами на Ростов и Москву».

Второй вариант – это отступать, сдаваться, сдавать территорию и говорить о том, что они победили, мы ничего не можем сделать, отодвигаем границы и говорим, что это не наше.

Третий вариант – это договариваться. Договариваться в силу сложившейся ситуации – нереально. Потому что переговоры зашли в тупик и дальше этого тупика никуда не сдвинется.

Четвёртый вариант, который у нас полноценно реализуется – это не делать ничего и придумывать иллюзии и рассказывать людям о мирных планах, обсуждать их, проводить социальные опросы и так далее.

Поэтому я убеждён, что будет Приднестровье», – подытожил философ.