Украинский эксперт в ужасе от роста тарифов на услуги ЖКХ

Анатолий Лапин.  
05.06.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Общество, Украина, Энергетика


Население Украины ждет серьезное повышение цен на услуги ЖКХ. Так, уже с 1-го июня только тариф на электроэнергию вырос более, чем на 80%. Ощутят это на себе граждане уже с приходом следующих платежек.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины ждет серьезное повышение цен на услуги ЖКХ. Так, уже с 1-го июня...

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«С 1 июня тарифы на электроэнергию на Украине повысились на 83%. Все мы заплатим на 83% больше, чем платили до этого. Сколько это в деньгах? Ну, в среднем, каждый украинец заплатит на 250-300 гривен больше за электроэнергию, чем платил в мае. Но при этом отдельно пострадает группа потребителей, которые имеют теплые полы, отопление электрическое, которые не имеют горячей воды», – сказал эксперт.

По словам Попенко, вместе с ростом цен на электричество, подорожают и все остальные тарифы и товары.

«Если мы посмотрим на тарифы в городах, то они там растут с какими-то катастрофическими цифрами. В Житомире рост тарифов на услуги водоканала – 56%, в Виннице рост тарифов – на 100%. В малых городах 30-40% – это норма. Потому нас ждет очень и очень большой рост тарифов», -предупредил Попенко.

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