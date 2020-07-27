Украинский флот окончательно потерял боеспособность

27.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский военно-морской флот сегодня представляет собой груду металлолома, а не боевую единицу, и не представляет никакой опасности.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, в распоряжение которого попал документы техническом состоянии и обеспеченности кораблей и катеров ВМСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе описано состояние флагмана ВМС, фрегата (бывшего сторожевика) «Гетман Сагайдачный» и патрульного катера «Прилуки». Отмечается, что построенные в 1993 и 1980 годах соответственно суда уже отслужили свой срок и должны были быть списаны в 2018-м и 1995-м.

Оба судна, по данным Журавко, уже исчерпали сроки плановых ремонтов, которые сегодня не проводятся из-за отсутствия финансирования.

«Подробно описывается техническое состояние фрегата. Уже только из этого видно, в каком он плачевном, и явно не боевом, состоянии. Палубы и платформы фрегата имеют коррозионный износ во многих местах до 65% – 75%. Артиллерийская установка (АК-176) фрегата выпущена в 1980 году! А артиллерийская радиолокационная станция (АРС МР-123/176) выпущена в 1981 году, что говорит о безвозвратно устаревшем их состоянии.

При этом АРС после текущего ремонта в 2017 г. уже не работоспособная, а АК-176 работоспособна лишь с резервном управлении. Что касается штурманской боевой части, то гирокомпас неработоспособный, как и лаг, в том числе. Сами понимаете, что при плохом ориентировании штурмана и капитана по звездам и солнцу, такой фрегат очень быстро потеряется в морских просторах.

Из ракетно-артиллерийской боевой части фрегата половина артиллерийских, пусковых и минных установок – не работоспособны. Что касается техники связи, автоматизированный комплекс связи Р-782-6-1 – он не работоспособный, как неработоспособны и две радиостанции фрегата. Один из дизельных двигателей фрегата уже не заведется никогда, если в него не «вдохнут» жизнь ремонтники.

Из радиотехнического вооружения одна радиолокационная станция и три навигационных радиолокационных станций фрегата не работоспособны. «Умерли» также система выдачи целеуказаний, морской информационный центр и станция активных помех», – пишет Журавко.

Не менее плачевной является ситуация и по катеру «Прилуки», системы вооружения и связи которого выпущены еще в 70-е годы и находятся в нерабочем состоянии.

Журавко также отмечает, что нынешнее состояние украинского флота говорит о том, что как таковой опасности он никому не представляет, а деньги, которые выделялись на ремонт и модернизацию судов, были разворованы.