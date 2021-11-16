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16.11.2021 20:15
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украинский генерал: Лукашенко оттянул 15 тысяч наших бойцов с российской границы

Новости УкраиныМиграционным кризисом между Белоруссией и Польшей Россия якобы хочет  переключить внимание НАТО с собственных...

Миграционным кризисом между Белоруссией и Польшей Россия якобы хочет  переключить внимание НАТО с собственных границ перед нападением с востока на Украину.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил бывший замглавы СБУ генерал-лейтенант Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего вообще это всё было сделано (миграционный кризис между Белоруссией и Польшей – ред.), и так всем понятно. Во-первых, вчера прошла легализация Лукашенко как лидера сегодняшней Белоруссии. Путин дожал Меркель, и она вынуждена была пойти напрямую и разговаривать с диктатором. Это один из этих моментов, которые они требовали.

И второй основной момент – это оттягивание значительных сил и средств, которые сосредоточены с польско-литовской стороны на границе, и оттягивание значительных сил украинских так же. Потому что мы, если подсчитать по количеству, не меньшую группировку вынуждены будем держать на границе Волынской и Житомирской области для того, чтобы сдержать там гипотетическое скопление.

Это ориентировочно 15 тысяч бойцов всех подразделений, начиная с государственной пограничной службы, национальной полиции, национальной гвардии и частично ВСУ», – заявил Ягун.

«Это один из отвлекающих маневров для того, чтобы отвлечь наше внимание от восточных границ Украины. И чтобы внимание НАТО И ЕС было сосредоточено на их границах, и они в случае опасности на наших границах, не обратили внимание – или не было возможности помочь нам в нужный момент», – добавил экс-сбушник.

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