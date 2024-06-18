Украинский генерал объяснил, что теракты в РФ обходятся дешевле, чем атаки на фронте

Поскольку Украина не способна одержать побед на поле боя, она должна сконцентрировать усилия на ударах по тылам России. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, как человек с определённым военным опытом, более тридцати лет прослуживший в специальной разведке, меня всю жизнь учили, и я учил других разрушать чужие страны. Нужно посмотреть на войну по другим углом. Когда российская армия не будет вовремя получать топливо для своей техники, боеприпасы для своих пушек и автоматов, и много чего ещё, что зависит от экономики, эта армия перестанет быть той угрозой, которую мы сейчас имеем. Техника и пушки станут просто грудой металлолома», – сказал Кривонос.

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«Для этого нам надо увеличить и системно наносить удары по предприятиям РФ, которые изготавливают всё, что нужно российской армии. Мы знаем, где они находятся, в наших возможностях к ним долетать. Так вот, задача – чтобы этих дронов изготавливалось как можно больше, и чтобы они как можно наносили удары. Тогда это ослабит российскую армию, и улучшит ситуацию на фронте.Конечно, не только предприятия, но и железнодорожные станции, склады и базы сохранения военного имущества. Это всё можно делать, и это будет гораздо дешевле, чем воевать лицом к лицу в атаках на фронте», – подытожил генерал.