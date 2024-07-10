Украинский эксперт: от НАТО нам нужны ракеты с дальностью 900 километров

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 14:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 176
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские политики должны требовать от Запада ракеты с дальностью 900 километров, и разрешения бить по любым регионам России.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» рассказал украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики должны требовать от Запада ракеты с дальностью 900 километров, и разрешения бить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«После этого налёта [ракетного удара по Киеву] радикально изменилась мысль о том, как с этим бороться. Нам нужны «Аттакмс», «Шторм Шеддоу», ракеты «JASSM» с дальностью до 900 километров.

Нам нужно снятие любых лимитов на дальность использования западного оружия. И только в этом случае мы с меньшим количество обстрелов наших городов», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что целью бандеровского режима должно и дальше оставаться уничтожение России.

«А все эти ЗРК, Ф-16 – это временные примочки на эту болячку, которая зовётся Российской Федерацией. Лечить нужно радикально, ударом на удар, другого варианта нет», – подытожил русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть