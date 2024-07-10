Украинский эксперт: от НАТО нам нужны ракеты с дальностью 900 километров

Украинские политики должны требовать от Запада ракеты с дальностью 900 километров, и разрешения бить по любым регионам России.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» рассказал украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После этого налёта [ракетного удара по Киеву] радикально изменилась мысль о том, как с этим бороться. Нам нужны «Аттакмс», «Шторм Шеддоу», ракеты «JASSM» с дальностью до 900 километров.

Нам нужно снятие любых лимитов на дальность использования западного оружия. И только в этом случае мы с меньшим количество обстрелов наших городов», – сказал Романенко.