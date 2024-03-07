Украинский генерал связал возможность убийства Зеленского с началом мировой войны

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Вчерашний удар по Одессе, где в то время находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, мог обернуться началом очередной мировой войны.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашний удар по Одессе, где в то время находился президент Украины Владимир Зеленский и...

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Романенко призвал использовать этот удар в качестве давления на США, требуя от республиканцев разблокировать помощь.

«Если все это готовилось, и попытка была применения, это говорит о многом. Надо реалистично воспринимать врага, понимать, на что он способен, какие средства он может использовать, и искать пути эффективного противодействия. И показывать это мировому сообществу, руководителям, тем же конгрессменам американским – республиканским, демократам, Джонсону, чтобы он плохо ночью спал и смотрел, что творится с его подачи», – сказал генерал.

«Я полагаю, что «Искандер», скорее всего, это был баллистический вариант ракеты, оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», это дорогостоящая ракета, она применялась по очень важной и дорогостоящей цели, с их точки зрения.

Безусловно, с учетом того, как они разрабатывали операцию по захвату нашего руководства на начало войны, в первую очередь, президента, захвата и убийства его, то большая вероятность того, что замышлялось это именно таким образом.

Плюс, вовлечь еще представителя руководства иностранного государства. Ну мы помним, как начиналась Первая мировая война – тоже с убийства эрцгерцога и всякие последствия», – заявил Романенко.

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