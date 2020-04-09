Украинский Гордон сдал двуличных российских «звёзд» эстрады

09.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Российские артисты, публично поддерживающие президента страны Владимира Путина и политику власти, в личных беседах проклинают его. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гордона, российские звезды при общении с ним тет-а-тет признаются, что поддерживают власть в обмен на личные преференции, которые дает эта поддержка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я от подавляющего большинства артистов не жду ни патриотизма, ни глубоких философских мыслей, ни устоявшейся точки зрения, потому что они артисты. Потому что, как говорил в фильме «Брат-2» герой, «хорошо там, где жопа в тепле»…

Они служат всем режимам. Если сегодня Газманов и Расторгуев стоят за Путиным и готовы поцеловать его куда угодно, то завтра, если на месте Путина будет совершенно противоположная фигура, они будут точно также стоять.

Потому что они рабы – раз, и они хотят зарабатывать деньги – два. И чего я буду их за это осуждать. Но мне глубоко противны и Газманов, и Расторгуев… Я знаю многих артистов российских, которые на публике говорят одно, а мне лично говорят совершенно другое.

Я одному говорю год назад: «Ну что, по-прежнему Путина любишь». А он говорит: «Да чтоб он сдох». Я говорю: «Ух ты, а что случилось?». Он говорит: «А что, ты думаешь я дурак, я ничего не понимаю? Я все понимаю, но я здесь живу, я здесь работаю, это моя публика. Государство мне дает преференции», – заявил Гордон.