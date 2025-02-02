Украинский грантоед обещает Словакии свой «2014 год»
Словакия, где при подстрекательстве украинского посольства и диаспоры идут антиправительственные митинги с требованием отставки премьера Фицо а сотрудничество с Россией, повторяет опыт Киева 2013 года.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил политолог-грантоед Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мне Фицо всё больше напоминает Януковича, как, собственно, и Орбан. Помните, когда Янукович… объяснял Меркель и Олланду, что если мы не пойдём на сотрудничество с РФ, мы не выдержим, экономика ляжет. Соответственно, брать дешёвый газ и другие экономические пирожки от РФ.
Вот мне сейчас всё это очень и очень напоминает начало 2013 года – то, что мы видим в Венгрии, в Словакии. Сценарий тот же, только проблема в одном: и Словакия, и Венгрия являются членами ЕС. И они сейчас напоминают вот этого троянского коня, который, отрабатывая интересы России, разваливает единство и вообще идею европейского общества и Европейского Союза», – сокрушался Шлинчак.
Грантоед, к слову, так и не объяснил, в чем же не прав оказались сторонники пророссийского курса – ведь переворот 2014 года обернулся для Украины гражданской войной, потерей нескольких областей, гибелью сотен тысяч людей, бегством за границу миллионов граждан, скупкой оставшихся активов Западом по бросовой цене.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: