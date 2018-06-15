15.06.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Украинский католический иерарх стыдит понтифика и благодарит Бога, что Украина не попала на ЧМ-2018

Бискуп Харьковский и Запорожский Римско-католической церкви Станислав Широкорадюк считает, что играть в футбол на территории “страны-агрессора” аморально.

«Я бы хотел, чтобы люди поняли, что творится на восточной Украине: руины, человеческие слезы, горе, – пояснил он свою позицию католическому радио «Мария», утверждая, что всё это принесла в Донбасс Российская Федерация. – Я бы не хотел людям побывать крайней мере, на одних похоронах украинского солдата, погибшего от российского снайпера! После этого всего играть в футбол на территории агрессора, покупать пиво и обогащать территорию враждебного государства? Цинизм! Здесь каждый день гибнут наши люди!».

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«Если наши люди едут в Россию, несмотря на все эти обстоятельства, то мы сами себя этим унижаем, – считает иерарх. – Это аморально! Наша сборная не попала на чемпионат мира? И слава Богу!»

Следует отметить что данное заявление он сделал на следующий день после поздравления папы римского участникам ЧМ – 2018 («аморальным», с точки зрения его украинского подчинённого) и его организаторам (главный из которых – упомянутая украинским бискупом «страна-агрессор»), в котором было выражена уверенность, что чемпионат в РФ способен способствовать миру между народами.

«Завтра начинается чемпионат мира по футболу в России. Хотел бы направить моё сердечное приветствие игрокам и организаторам, – говорится в поздравлении понтифика. – Пусть это важное спортивное мероприятие, станет возможностью для встречи, диалога и братства различных культур и религий, способствуя солидарности и миру между странами».