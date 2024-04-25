Украинский командир-танкист жалуется: «Вся наша техника очень старая и постоянно ломается»

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Все украинские танки очень старые и ломаются даже от простого стояния на месте.

Об этом в эфире канала «От души в душу» заявил заместитель командира танковой роты ВСУ Олег Андроняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все украинские танки очень старые и ломаются даже от простого стояния на месте. Об...

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«Самая большая угроза для наших танков – это старость. Они все старые. Ты думаешь, у тебя с танком всё в порядке, но он может сломаться от того, что он стоит, потому что он уже старый. И это очень большая проблема. Больше всего они боятся старости и поломок», – сказал Андроняк.

«А если говорить о каки-то противотанковых средствах – это в зависимости от того, как их используют. Если у тебя РПГ-7, и на тебя идёт танк – это не значит, что ты его уничтожишь», – добавил танкист.

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