Украинский комбат грозит создать «пояс безопасности» на территории РФ

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Украина может создать «народные республики» на территории приграничных областей России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, командир батальона «Днепр», участвующий в карательной операции на Донбассе с 2014-го года, Юрий Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Береза отреагировал на информацию о том, что Россия за пару лет может занять всю территорию левобережной Украины.

«Вы видели этот новый вброс, что до 26-го года империя должна завоевать Харьков, Днепр, Запорожье – по Днепр откусить? Та дулю им, дулю им. Вы переживайте, чтобы мы не создали пояс безопасности: Курская народная республика, Брянская народная республика, Таганрогская народная республика. У нас хватит фантазии, сил и мудрости создать этот 300-километровый пояс безопасности, если свободный мир, западный мир не понимает, что такое имперцы и что такое империя», – заявил Береза.