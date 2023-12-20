Украинский комбат грозит создать «пояс безопасности» на территории РФ

Анатолий Лапин.  
20.12.2023 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина может создать «народные республики» на территории приграничных областей России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, командир батальона «Днепр», участвующий в карательной операции на Донбассе с 2014-го года, Юрий Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может создать «народные республики» на территории приграничных областей России. Об этом в эфире...

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Так Береза отреагировал на информацию о том, что Россия за пару лет может занять всю территорию левобережной Украины.

«Вы видели этот новый вброс, что до 26-го года империя должна завоевать Харьков, Днепр, Запорожье – по Днепр откусить? Та дулю им, дулю им. Вы переживайте, чтобы мы не создали пояс безопасности: Курская народная республика, Брянская народная республика, Таганрогская народная республика.

У нас хватит фантазии, сил и мудрости создать этот 300-километровый пояс безопасности, если свободный мир, западный мир не понимает, что такое имперцы и что такое империя», – заявил Береза.

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