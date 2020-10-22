Украинский маятник качнулся в сторону радикальных националистов

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В России каждый раз надеются, что новый украинский президент будет для Москвы более комфортным партнером, чем предыдущий.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, пеердает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликт с Россией, возможно, действительно в итоге привел к формированию украинской «политической нации», но он не мог отменить и не отменил складывавшееся столетиями разнообразие. А значит, нынешняя радикально-западническая, этно-националистическая политическая повестка нуждается в серьезной коррекции», – сказал Кортунов.

По его мнению, в условиях стабилизации ситуации на Востоке сохранение радикальной политической повестки будет создавать серьезные риски для украинской государственности как таковой.

«Кстати, мы в России часто исходим из того, что любой следующий президент Украины будет для нас более комфортным партнером, чем его предшественник. Мол, Зеленский, несмотря на все его очевидные недостатки, все же лучше Порошенко. А сменщик Зеленского будет лучше, чем сам Зеленский. Я очень хотел бы ошибаться, но мне кажется, что сейчас маятник украинской политики дошел до какой-то максимально возможной крайней точки умеренности и сейчас он будет идти в другую сторону — в сторону радикальных националистов», – полагает эксперт.