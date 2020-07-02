Украинский миномет «Молот» продолжает калечить «воинов света»

02.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

В результате разрыва ствола списанного 120-мм миномёта «Молот» тяжёлые ранения получили несколько ВСУшников.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне ООС, продолжают нести небоевые потери, полученные в том числе из-за использования бракованного и снятого с вооружения оружия.

По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», 30 июня в результате разрыва ствола 120-мм миномета украинского производства «Молот» получили ранения трое военнослужащих 30 бригады ВСУ, двое из них в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь Часов Яр», – заявил Осадчий.

По его словам, в ходе проводимого сотрудниками ВСП разбирательства, стало известно, что разорвавшийся миномет в штате подразделения не числился, а был выкуплен за 15 тысяч гривен (около 40 тыс. рублей) у военнослужащих 72-й бригады, которую соединение заменило по ротации весной этого года.

«По предварительной информации, командир роты раненных солдат вызван в штаб группировки для дачи объяснений. Кроме того, сотрудники ВСП для проведения следственных мероприятий прибыли в пункт постоянной дислокации 72 бригады населённого пункта Белая Церковь, Киевской области», – добавил представитель оборонного ведомства.