Украинский политик призвал мир не признавать итоги предстоящих выборов

17.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская власть за пять лет сделала всё, чтобы на президентских выборах 2019 года проголосовать имела возможность не вся Украина.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году главный мошенник А. Турчинов придумал такую должность как и.о. президента Украины. Парламент же на то время был запуган угрозой физической расправы над большинством народных депутатов. Постановление Верховной Рады о назначении Турчинова и.о. президента Украины было принято антиконституционно и незаконно. Тут же были назначены выборы президента Украины на май 2014, что тоже незаконно.

Центризбирком (ЦВК) Украины формировался, опять же, незаконно. В таком же плане проводили избирательную кампанию в Верховный Совет Украины (осенью 2014), что является грубейшим нарушением, и не есть законным сам парламент», – напомнил Журавко.

«Подводим итог пяти лет: незаконный парламент, незаконный президент, незаконная ЦВК. И что же сегодня мы видим? Порошенко – незаконный, Верховная Рада – незаконная. И они идут на новые незаконные выборы. Мало того, принимают законы, которые лишают граждан государства Украина права на голосование, ликвидируя избирательные участки в Российской Федерации и в Донбассе.

Но в международном пространстве эти украинские правители трактуют все наоборот, рассказывая, что у нас под названием «Украина» дают возможность голосовать всем украинцам. Мало того, утверждают, что Донбасс, Крым и граждане Украины, которые находятся в России – это тоже украинцы. А где в этом тогда логика?

Представьте себе, что, благодаря манипуляциям киевских мошенников, около 10 миллионов, а возможно – и более, избирателей Украины лишены даже возможности сделать свое волеизъявление по выборам главы державы и состава парламента. Вот и выходит, что президента Украины и парламент будет избирать не вся Украина, а лишь та часть, которая делала сам майдан в 2014 и посадила в кресла нелегитимную власть», – добавил экс-нардеп.

«Я и сегодня как народный депутат многих созывов не признаю и признавать не буду эту фальшивую, нелегитимную власть. Как гражданин Украины и патриот своей страны никогда не признаю эту власть. Советую всему мировому здравомыслящему сообществу не признавать эти выборы, а ориентироваться на позицию, которую будут формировать и публично высказывать реальные граждане Украины, которые сейчас находятся в изгнании. А таких на сегодня – миллионы», – подытожил Журавко.