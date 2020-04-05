Украинский политолог: Мы – страна-терпила, боящаяся Путина

05.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для Украины наступают тревожные времена – если Россия увидит, что в условиях кризиса Западу не до Киева, Москва может нанести удар по самостийникам. Однако есть надежда, что последствия экономического падения окажутся слишком тяжелыми и для самой РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воспользуется ли Путин ослаблением глобального мира – каждый сам за себя, и начнёт новую экспансию? – зачитал Романенко вопрос подписчика. – Да Путин сейчас думает больше всего о том, как не свалиться в новые 90-е. Потому что россияне, хоть и готовились к этой экономической катастрофе, которая сейчас протекает на наших глазах, но, мне кажется, даже они не учли глубину падения, которое сейчас разворачивается».

«Поэтому для Украины как раз уникальная возможность перестроиться, пока все ключевые площадки не оклемались и не занялись нами по новой. Но, опять-таки, несёт ли риски? Конечно, несёт. Потому что, если в России увидят, что будет возможность что-то здесь хапнуть без последствий для себя, то, может быть, они и пойдут на это», – добавил политолог.

По его словам, нужно учитывать, что Россия тоже в сложной ситуации, а потому будет серьёзно просчитывать издержки с Украиной.

«Поэтому, мы в очень турбулентное время вошли. Если мы ничего не будем делать, то какая разница, что мы будем сидеть и переживать: нападёт Путин – не нападёт Путин, что он там в Бога превратится, и так далее. Это ничего для нас не изменит, потому что мы просто будем страной-терпилой, которую все будут юзать так, как хотят», – заключил Юрий Романенко.