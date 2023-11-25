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Майя Санду ведёт переговоры о привлечении боевиков запрещенной в России террористической группировки «Азов», которая будет задействована для силовой зачистки противников прозападного режима в Кишиневе на фоне роста недовольства нынешней властью в Молдове.

Об этом в своем блоге сообщил украинский политолог Михаил Чаплыга, в прошлом – сотрудник аппарата уполномоченного Верховной рады по правам человека.

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«Бахнет в Молдове. И даже не по причине складов. У Санду все плохо, и клевещут, что она запросила у нас «эскадроны», чтоб угомонить возможных протестующих, осознав плачевность своей ситуации. Будет там Майдан-2», – пишет Чаплыга.

Он даёт понять, что в Молдову могут быть переброшены бойцы «Азова», имеющие боевой опыт на фронте.

«В один центральноукраинский город выводят одно подразделение на ротацию на 3 месяца в количестве, по их словам, 1000 человек и скоро еще 6000. Подразделение очень патриотическое. Имеет свою партию и общественную организацию. Весьма одиозное. Сия общественная организация от имени подразделения начинает в прямом смысле кошмарить город, сообщая, что теперь вся дань им. Ибо герои. Попытки пояснить несовместимость тезисов заканчивается реинкарнацией 90-х и сообщениями той общественной организации, что у них карт-бланш из самого Киева на всё. И тут… злые языки клевещут и шлют (уверен) ложные сообщение с вражеских каналов. Санду попросила помощь с бойцами, способными разгонять митинги и подавлять сопротивление граждан по примеру эскадронов смерти», – пишет Чаплыга.

Он уточняет, что в Сети уже появились данные о готовности Санду оплатить «работу» 3000 украинских боевиков из расчета три тысячи евро каждому в неделю.

Чаплыга считает, что Украина будет заинтересована оказать помощь дружественному режиму в Молдове, исходя из опасений наступления России в сторону Приднестровья, в случае чего Киев рассчитывает на синхронные действия с Кишиневом.

Ранее Чаплыга прогнозировал, что наступление российских войск может начаться еще до нового года, первой целью Москвы будет город Очаков, где НАТОвцы ранее возводили центр управления ВМС.