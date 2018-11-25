Украинский политолог объяснил опасность обострения в Керченском проливе

25.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Сегодняшняя попытка группы катеров и буксира ВМС Украины зайти в Азовское море через Керченский пролив без согласования с Россией – свидетельство того, что Киев выбрал курс на обострение. Причиной может быть как предвыборная гонка на Украине, так и иная причина – например, выполнение задания западных гегемонов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Павел Рудяков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне кажется, это эскалация идет, и украинская сторона толкает этот процесс к обострению. Тут есть разные мотивы. Есть наши внутренние мотивы, есть внешние мотивы, где выступаем исполнителем более серьезных игроков, которые теперь против России играют в этом азовско-черноморском сегменте или Причерноморье в широком понимании.

Мне кажется, есть план мероприятий, которые мы выполняем. Мы должны показывать активность, потому что будет главнокомандующий входить как кандидат в президенты в предвыборную кампанию. Это предвыборное, лежит на поверхности.

Но есть и более глубокие причины, это гораздо более серьезно. Хоть начинается и так смешно, как будто бы ничего не происходит, какие-то такие мультяшные ничего не значащие телодвижения, которые с точки зрения военной забавны. Они потешны, потому что у нас нет ресурсов, чтобы там что-то делать.

Но это такие провокационные шаги, за которыми стоят гораздо более серьезные интересы, направленные на обострение ситуации в том бассейне, и идет наращивание провокационных шагов в ожидании более жесткого ответа России, на который, опять же, может последовать ответ совсем другого уровня уже и более мощных сил», – предостерегает Рудяков.