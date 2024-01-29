Украинский политолог: «Ратующих за границы 1991 года отправить в окопы»

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Если украинец выступает за возвращение границ 1991 года, он должен идти воевать, а не требовать с дивана «перемог» от тех, кто сейчас в промёрзших окопах.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди должны брать на себя ответственность. Если ты выступаешь за границы 1991 года, за победу в войне, ты должен выступать не с дивана. Сейчас в армию берут всех. И женщин, и мужчин, и бездетных, и многодетных, и молодых, и старых. Нужно брать на себя ответственность. Есть позиция такая? Отстаивай её», – отметил он.

«Или что-то меняй, или предлагай что-то другое, а не требуй с дивана от других сидеть в промёрзших окопах сегодня и погибать в промёрзших окопах. Иди и доказывай. То есть равные права и ответственность за свою позицию каждого гражданина. За своё мнение, за свои комментарии, за всё», – призывал Бортник.