Украинский политолог: Юлию Навальную ждёт полный политический провал и бесславный конец

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 18:49
  (Мск) , Киев
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Госизмена, Дзен, Запад, Идиотизм, Иноагенты, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, экстремизм


Юлия Навальная, из которой сейчас пытаются сделать «лицо российской оппозиции» – такой же провальный проект, как белорусская Светлана Тихановская, поскольку так же является продуктом западных технологий, а не социума своей страны.

Об этом  на канале «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Юлия Навальная, из которой сейчас пытаются сделать «лицо российской оппозиции» – такой же провальный...

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«У него [Навального] не было чёткой программы, я смотрел его программу – это набор лозунгов был. Сейчас, если Юлия Навальная подхватит знамя, ей, в первую очередь, придётся бороться со своими коллегами по оппозиции. Доказывать, что она равная им и доказывать, что она имеет право не просто на лидерство, а на то, что она должна, например, подвинуть Ходорковского, у которого свои ресурсы, свои возможности», – сказал Бондаренко.

Ведущая предположила, что задачей Навальной будет доказать, что она достойна западных грантов.

Политолог согласился и добавил, что сейчас у либералов наступили не лучшие времена.

«Та же белорусская оппозиция перессорилась из-за западных грантов. И сейчас западные гранты очень сильно урезали. В этом году очень сильно Тихановской урезали западное финансирование. Поэтому, я не думаю, что это какое-то серьёзное заявление. Я бы не стал сейчас рассматривать Навальную как состоявшегося лидера или человека, который вот-вот завтра сядет в Кремль», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Навальный был более популярен на Западе, чем в России.

«Та же Тихановская абсолютно непопулярна в Белоруссии, может, какой-то незначительный процент у неё есть сторонников, но при этом она получает гранты и поддержку со стороны западных доноров. Та же ситуация с Навальной.

Покойный Алексей Навальный тоже не был особо популярен в России, но при этом он был определённой фигурой на экспорт. То есть он был более популярен на Западе, чем в России. Та же судьба ждёт и Юлию Навальную. Она продукт не российского социума, она продукт западных технологий», – заключил Бондаренко.

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