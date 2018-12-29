Украинский политолог заявил, что больше не верит в «российскую агрессию»

29.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

В эфире канала «Россия-1» на украинского политолога Василия Вакарова снизошло озарение, после которого он заявил, что с этой минуты не считает Россию агрессором, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский гость рассказал, что в одном из последних соцопросов на Украине респондентам был задан вопрос, считают ли они Россию агрессором.

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«Когда я получил разбивку ответа на этот вопрос по областям, то к моему удивлению более 5% жителей Львовской области не считают Россию агрессором. Если мы движемся от запада к центру и дальше на восток, то там есть области, где большая часть не считает Россию агрессором. Если эти четкие «те, кто не считает» сложить с теми, которые «не определились», то получается картина, что каждый третий гражданин Украины или сомневается, или не считает Россию агрессором», – отметил эксперт.

Также Вакаров рассказал о слухах, что в зимой 2014 года Янукович тайно договорился с майданщиками о сдаче Крыма.

«С учётом тех фактов, которые я знаю о том, как заключалось соглашение между Януковичем и оппозицией в феврале месяце 2014 года, просачивалась информация о некоем сговоре о том, что Крым отойдет России, Украина не станет членом НАТО. Я говорю о слухах, но у меня складывается ощущение, что Россия не является агрессором. Можете относиться как угодно, но с этой минуты я не считаю, что Россия является агрессором», – заявил украинский политолог.

«Более того, я считаю, что когда Украина приняла решение не защищать Крым, это был сговор той постмайданной элиты, которая пришла к власти, можете называть её хунтой, но именно они не давали команды защищать, и слава Богу. То есть Крым был сдан. Был сговор, это по факту видно, большая часть украинцев приходит к этому мнению.

Мне кажется, что такие моменты, когда люди сами аргументированно воспринимают критическую информацию и говорят, это путь, который приведёт нас к миру», – добавил Вакаров.

Ведущий программы Владимир Соловьёв отметил, что Украина сама виновата в том, что в 2014 году Крым отошёл к России.

«Вам просто надо осознать, что всё, что вы делали в Крыму с 1991 года, привело к тому, что в 2014 году Крым сам решил свою судьбу», – напомнил Соловьёв.