Украинский полковник: Наше контрнаступление подорвет сплоченность русских вокруг Путина

Игорь Шкапа.  
29.04.2023 15:01
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия


Чем больше будут длить боевые действия на Украине, тем больше шансов на дестабилизацию внутренней ситуации в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Газете по-украински» пишет полковник ВСУ в отставке, военный эксперт Иван Сичень.

Чем больше будут длить боевые действия на Украине, тем больше шансов на дестабилизацию внутренней...

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«Неудачи в войне России против Украины вызывают все большее недовольство также среди российских шовинистов, которые не только открыто критикуют Кремль за несостоятельность победить Украину, но и начали объединяться в разного рода общественно-политические организации.

Примером такой тенденции стала инициатива известного диверсанта ФСБ, первого «министра обороны» так называемой ДНР, а ныне – российского политического деятеля И. Гиркина (Стрелкова) по созданию так называемого «Клуба рассерженных патриото». Клуб выступил с манифестом, в котором обвинил режим Путина в поражении России на фронте, что оказывает деструктивное влияние на обстановку по всей стране», – пишет Сичень.

Он считает, что отсутствие реальных перспектив быстрого завершения войны и возможностей отмены Западом санкций ведут к расколу в российской политической элите.

«Следствием этого является ее разделение на тех, кто выступает за продолжение войны против Украины и сторонников поиска компромиссов с Украиной и Западом. Согласно сообщениям ряда СМИ, последние уже пытаются установить контакты с Киевом по данному вопросу.

То есть неспособность России добиться решительных успехов на фронте является катализатором подрыва единства русских и их сплоченности вокруг режима Путина, что до сих пор являлось основой его власти. Данная проблема приобретает особую остроту из-за возникновения недоразумений также и между различными силовыми структурами и военными формированиями страны, в частности, МО РФ и ЧВК «Вагнер», – продолжает автор.

По его словам, «спусковым крючком» для возникновения внутреннего кризиса в России может стать успех контрнаступления ВСУ «в случае освобождения важных украинских территорий».

«Прежде всего – восстановление выхода Украины к Азовскому морю и разрыв сухопутного коридора между Россией и Крымом. Именно он и стал главным «достижением» путинской войны против нашего государства.

В сложившейся ситуации насущной необходимостью для Кремля является возобновление переговоров с Украиной. За счет этого режим Путина надеется предупредить контрнаступление, создать впечатление готовности Москвы к прекращению войны как предпосылки для отмены Западом санкций против России, выиграть время для пополнения ВС РФ личным составом и техникой.

С этой целью Россия постоянно декларирует готовность к диалогу с Украиной и ее западными партнерами, однако по-прежнему исключительно на собственных условиях. В то же время, Москва оказывает давление на Запад в интересах побуждения его к принуждению Украины согласиться на переговоры», – резюмирует Сичень.

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