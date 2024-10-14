Украинский полковник: Россия начала второй этап наступления. У нас проблемы по всему фронту

Украинская армия имеет проблемы с обороной практически по всему фронту.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас начался второй этап, что это означает – накопили силы и ресурсы, и ударили с трех сторон [в Курской области]. Первое – с западного направления – Коренево, Любимовка, на Зеленый Шлях. Потому что оно перерезает нашу северную группировку. Сейчас нам, чтобы не попасть в окружение, необходимо оттуда выйти, я думаю, будет принято решение, чтобы оттуда выходить. Потом они ударили с севера чуть-чуть и со стороны Суджи, пытаясь отрезать и снизу еще. В итоге для того, чтобы это все приостановить, необходимо вводить туда резервы. Есть ли у нас резервы – не знаю, но у нас есть проблемы и на других участках фронта», – сказал полковник.

«Как-то забыли Угледарское – там срезали выступ и сейчас основные направления пойдут на Запорожье и с юга на север, на Богоявленку. Мы что-то забыли Кураховское направление, Невельский выступ. Сейчас противник Желанное Первое взял уже, Желанное Второе – бои идут. Направление Кураховское – это крупный укрепрайон, противник обходит со всех сторон. Селидово с севера обходят, Покровское направление. А еще самое основное – Купянское направление, противник на южном фланге создал карман уже. Он окружил, разрезал почти что нашу купянскую группировку на две части. Наша группировка оказывается в кармане – с одной стороны противник, а с другой – река Оскол. Нам придется отходить», – заявил Стариков.