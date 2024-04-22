Украинский морпех получил пять лет тюрьмы за отказ идти на смерть в Крынках

Игорь Шкапа.  
22.04.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


На днях военнослужащий одной из бригад морской пехоты, уроженец Ивано-Франковской области, был осужден за отказ форсировать реку Днепр и закрепиться в селе Крынки Херсонской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет специализированное украинское издание «Судебно-юридическая газета»

На днях военнослужащий одной из бригад морской пехоты, уроженец Ивано-Франковской области, был осужден за...

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«5 ноября 2023 командир роты морской пехоты на построении личного состава подразделения довел до подчиненных боевой приказ – форсировать реку Днепр, провести наступательные действия в направлении населенного пункта Крынки и занять там перекресток дорог. При этом, предположительно, предусматривая возможность отказа подчиненных от исполнения приказа, командир роты осуществлял видеофиксацию построения на мобильный телефон.

Впрочем, Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался выполнять его. Немного погодя он стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса. Задержан военнослужащий был позже – 11 декабря. Отказ Юрия М. от исполнения приказа был также зафиксирован на камеру телефона», – говорится в публикации.

Морпех вину не признал и рассказал, что плохо себя чувствовал, поскольку ранее получил контузию, но ВВК сочла его пригодным к службе. Кроме того, он заявил, что у него на содержании есть ребенок, имеющий инвалидность, и пожилая бабушка.

Впрочем, выступавшие свидетелями его сослуживцами уверяют, что тот «отказался выполнить приказ командира, поскольку испугался и вообще боится воды».

В итоге суд постановил, что приказ командира не носил «явно преступного содержания, в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению со стороны последнего».»

«Согласно ст. 37 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины военнослужащий после получения приказа отвечает «Слушаюсь» и дальше выполняет его. Чтобы убедиться, правильно ли подчиненный понял преданный приказ, командир (начальник) может потребовать от него кратко передать содержание приказа. Подчиненный вправе обратиться к командиру (начальнику) с просьбой уточнить приказ. Военнослужащий обязан неукоснительно выполнить отданный ему приказ в указанный срок», – пишет издание.

В итоге Снигиревский райсуд Николаевской приговорил морпеха к пяти годам лишения свободы.

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