Украинский посол накинулся на турецкого политика, который предпочел Москву Львову

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посол Украины в Турции Андрей Сибига был обеспокоен комментариями представителя ячейки правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анталии Ибрахима Этхем Таша относительно мэра Анталии из-за визита последнего во Львов, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом украинский дипломат написал в своем Twitter.

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“Дикий и возмутительный комментарий Ибрагима Этема Таша, неподходящий для представителя ПСР. Не соответствует украинско-турецкому стратегическому партнерству. Особенно обеспокоен как посол дружественной страны Украины, которая обеспечивает 1,5 туристов в Турцию (в основном в Анталию)”, — говорится в заявлении посла.

Комментарий относится к заявлениям политика в соцсети Twitter, в котором последний критикует поездку во Львов мэра Анталии Мухиттина Боджека. В статье, в частности, говорится о том, что что мэру Анталии “лучше было бы” посетить не Львов, а Москву.