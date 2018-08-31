Украинский посол в Польше негодует: Европа намерена помириться с РФ

31.08.2018, Киев, Максим Карпенко

В ЕС заметно спал интерес к Украине – европейские бизнесмены хотят восстанавливать отношения с Российской Федерацией, потому что от конфронтации они теряют деньги.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил одиозный посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Поэтому, уверен дипломат, Украина должна постоянно убеждать европейцев в опасности России.

«Упал интерес к Украине, перестали волноваться о войне и начали выстраивать или думать о выстраивании новых отношений с Россией, потому что теряют деньги. Поэтому рано говорить о том, что нужно заниматься просто дипломатией – встречаться, общаться, улыбаться. Нам нужно дальше продолжать борьбу, дипломатическую борьбу за то же самое единство, солидарность Запада с Украиной против России», – заявил Дещица.

Ранее посол заявил, что Польша заняла выжидательную позицию в отношении Украины, пытаясь понять, насколько изменилась страна после Майдана.

Также экс-депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость», а сегодня один из лидеров партии «Польша вместе» Павел Коваль заявил, что не видя позитивных изменений после Майдана, Европа начинает разочаровываться в Украине.