Украинский посол в Польше негодует: Европа намерена помириться с РФ
В ЕС заметно спал интерес к Украине – европейские бизнесмены хотят восстанавливать отношения с Российской Федерацией, потому что от конфронтации они теряют деньги.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил одиозный посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube
Поэтому, уверен дипломат, Украина должна постоянно убеждать европейцев в опасности России.
«Упал интерес к Украине, перестали волноваться о войне и начали выстраивать или думать о выстраивании новых отношений с Россией, потому что теряют деньги. Поэтому рано говорить о том, что нужно заниматься просто дипломатией – встречаться, общаться, улыбаться. Нам нужно дальше продолжать борьбу, дипломатическую борьбу за то же самое единство, солидарность Запада с Украиной против России», – заявил Дещица.
Ранее посол заявил, что Польша заняла выжидательную позицию в отношении Украины, пытаясь понять, насколько изменилась страна после Майдана.
Также экс-депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость», а сегодня один из лидеров партии «Польша вместе» Павел Коваль заявил, что не видя позитивных изменений после Майдана, Европа начинает разочаровываться в Украине.
Метки: Андрей Дещица
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.