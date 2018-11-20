Украинский посол в США: житья нет от московских пранкеров

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Пранкерские нападения на украинские учреждения в США участились и даже достигли уровня штатов.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, выразив мнение, что пранкерскими нападениями руководят из Москвы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Мы сейчас имеем свидетельство системной работы. Если раньше это были отдельные случаи – вы помните, это был разговор – выуживание информации от министра энергетики США, от конгрессменов, также послов США, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украина в Соединенных Штатах”, – заявил Чалый.

Масштаб нападений свидетельствует, что работа ведется соответствующими службами, уверяет посол.

“За неделю несколько звонков – три губернатора, два мэры городов – это невозможно сделать без сбора информации… Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров, и это действует не один человек. Более того, такая информация собирается системно соответствующими службами”, – добавил украинский дипломат.

Вчего, отмечает издание, известно о недавних случаях звонков пранкеров, выдающих себя за официальных лиц Украины, должностным лицам семи различных штатов США. Издание отмечает, что независимо подтвердило факт звонка пранкеров губернатору Иллинойса, на момент публикации ответы от остальных штатов еще не поступили.

Пранкерскими нападениями руководят из Москвы, убежден украинский чиновник. В частности, на это, по его мнению, указывает то, что злоумышленники – русскоязычные.

“Я считаю, это системная атака, которая скоординирована, которая ведется с разных точек, но центр управления этого в Москве, у меня нет в этом сомнений”, – подчеркнул посол Чалый.

“Я не буду обвинять непосредственно ту или иную российскую структуру, но те ошибки некоторые, которые они делают, свидетельствуют о том, что это русскоязычные люди. Кроме того, тематика этих разговоров свидетельствуют о попытках создать проблемы для реализации приоритетных для Украины задач, которые реализует посол здесь в США”, – заявил чиновник.

Он считает, что усиление информационных атак может свидетельствовать о раздражении Россией успехами в двусторонних отношениях США и Украины, как предоставление Украине оружия, голосование в конгрессе США по Голодомору, а также решительной политикой США в отношении санкций.

“У нас есть неплохие результаты, и я благодарен здесь и за поддержку Соединенных Штатов, в поставке вооружений, голосование в конгрессе, в том числе и по признанию Голодомора геноцидом, то, что они хотели прекратить, и санкционная политика”, – отметил посол.

“Они не дождутся, что мы уменьшим наши усилия”, – заверил Чалый.