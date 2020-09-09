Украинский пропагандист рассказал, как из Зе-команды сделать «приличных людей»

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если команда президента Украины Владимира Зеленского уберёт главу МВД Арсена Авакова, помирится с участниками войны против ЛДНР и прогонит юриста Андрея Портного, то с ними вполне можно будет иметь дело.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил киевский блогер-пропагандист Алексей Арестович, называющий себя военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта ошибка заключается в том, что они стали преследовать ветеранское сообщество, как персонально – Федина, Маруся Зверобой, дело Шеремета, так и в принципе как жанр. Я не знаю, кто внушил им мысль, что ветераны – это кадровый потенциал Порошенко или все они любят Порошенко и все за Порошенко. И раз мы против политического противника Порошенко, то надо разгромить и ветеранов или прижать их к ногтю.

Кто бы ни был этот человек, он сделал величайшую дурость и худшую службу сослужил «зелёным» и лично Зеленскому. Вот эту тему надо срочно исправлять», – заявил Арестович.

«Что касается политики, я здесь абсолютно спокоен, потому что зеленые ничем не отличаются от остальных. Точно так же громят политических противников, точно так же ищут ситуативные союзы, точно так же пытаются использовать коррумпированную систему, потому что пока не в силах ее поменять.

И как в любой политической силе у зеленых есть люди, которые все-таки за Украину и хотят сделать что-то хорошее по большому счету и отчаянно противостоят членам своей же команды, которые склонны делать глупость за глупостью. И потом посмотрите, сколько случайных людей вокруг Зеленского», – отметил пропагандист.

Кроме того, он выдвинул в адрес команды Зеленского три претензии.

«Первая – Аваков, его надо было убрать, и я надеюсь, они его уберут. Два – Портнов. Портнов и вообще эта ставка на беглецов в Россию для того, чтобы побороть Порошенко, ЕС, Турчинова и эту всю патриотическую тусовку. Конечно, в любом деле нужен паровоз, конечно, для борьбы с противником надо искать лично мотивированного человека и давать ему полномочия, но не Портнову же слушайте и не всех этих товарищей!

И третье – это война с ветеранами и ветеранским сообществом. Если они исправят эти ошибки, начиная с отношения с ветеранами и ветеранским сообществом, выйдут и начнут говорить всерьез…» – добавил Арестович.

Кроме того, он раскритиковал и назвал колоссальной ошибкой проведение Зеленским Дня независимости на Софиевской площади отдельно от бывших атошников.

«Независимость – это не только страдание, это еще и праздник. И его тоже надо отмечать, в том числе и весело, в том числе и музыкальным попурри, в том числе и шоу, которое сделал Монатик. Шоу действительно сделано неплохое. Но не противопоставлять одно другому!

Это была колоссальная ошибка, которая подчеркнула всю систему отношений по линии «зелёные» и ветеранское сообщество. Эту ошибку надо исправлять, надо убрать Авакова, прекратить отношения с Портновым. И тогда Зеленский, «зелёные станут» приличными людьми, с которыми в целом можно иметь дело», – заключил блогер.