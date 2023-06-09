Украинский режим молчит о наступлении, опасаясь провала

Анатолий Лапин.  
09.06.2023 13:47
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина признает, что наступление ее войск началось только в случае, если оно будет успешным.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина признает, что наступление ее войск началось только в случае, если оно будет успешным....

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По мнению Бортника, это связано с большими рисками для власти, если это наступление будет провальным.

«Много кто смотрит на нынешнюю ситуацию, которая включает одновременно и разрушение Каховской ГЭС, и начало украинского контрнаступления, а оно началось. Просто мы не будем признавать начало этого контрнаступления, поскольку, если что-то не получится, чтобы не принимать на себя информационно-политические издержки».

«Мы заявим о контрнаступлении только тогда, когда оно получится, и если оно получится. Если оно не получится, значит, его и не было. Но соседи рассматривают, и мы рассматриваем эту ситуацию – и начало контрнаступления, и подрыв Каховской ГЭС как поджигание фитиля, как только начало более тяжелого процесса. Этот фитиль подожгли, фитиль горит, часики тикают», – заявил Бортник.

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