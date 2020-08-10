10.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинский шоумен возмущен: «Крымские дети не хотят носить вышиванки»


Украинская власть забыла о Крыме, тамошние патриоты чувствуют себя брошенными, их детей одевают в гимнастерки и пилотки вместо вышиванок.

Об этом в эфире Радио НВ заявил телеведущий и шоумен-комик Сергей Притула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там огромная боль, у украинцев которые есть в Крыму, настроенных патриотически, потому что Крым исчез с повестки дня. Вообще нивелирован вопрос Крыма, власть очень много пишет по Донбассу. А Крым исчез. Его не слышно в новостях, не слышно в заявлениях президента. Этот вопрос может подниматься с парламентской трибуны, потому что среди депутатов есть несколько крымских татар. Но этого мало.

Мы должны осознавать, что российская пропагандистская машина разрушает мозги очень быстро. Мне женщина прислала фотографию – 2013 год, ребенок в школе в веночке и вышиваночке, 2014 год – пилотка, гимнастерка, звезда на голове.

Меня страшно бесит, когда я сейчас по Херсонщине катался, и я очень плохо слышал «Радио Украина ФМ», где стопроцентно украиноязычный контент, но я прекрасно слышу российские фм-радиостанции. Я же знаю, какие бюджеты были в местных радиостанциях. Они могли хотя бы попробовать посоревноваться.


Я гражданин Украины, у меня семья, дети, я хочу чтобы они выросли с другой системой ценностей чем та, которая осталась нам в наследство от СССР. От людей старшего поколения регулярно можно слышать о том, какую же страну просрали, как же там было хорошо, молоко такое было в треугольничках… Эта ностальгия вызывает у меня невероятное чувство отвращения и возмущения», – заявил Притула.

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