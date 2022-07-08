Украинский Совбез стращает Россию потерей Дальнего Востока и Калининграда

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Новости Украины

С начала СВО площадь территорий, над которыми потерял контроль бандеровский режим в Киеве, увеличилась втрое. Однако это не мешает западным марионеткам убеждать украинское население в скорой победе над Россией и ее расчленении.

Уже запущен процесс «большого передела», который закончится отторжением от России ряда территорий. Об этом в эфире принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны поднимать вопрос Дальнего Востока, островов, которые находятся в Японии, и много других вещей. Нужно понимать, с какого периода должны вести этот учет. Если вы помните, что происходило во времена Второй мировой войны (в частности, то, что касается Дальнего Востока), то это не относилось к РФ, это были земли других стран, и очень много было процессов, которые были на этой территории. На сегодняшний день, если кто-то имеет желание сделать большой передел, то он может считать, что оно уже началось. Чем все закончится для РФ? Развалится на куски. Обязательно будет свободная страна Ичкерия, будут другие страны. Когда будет разделение – вопрос времени», – убежден Данилов.

По его словам, под вопросом многие другие российские регионы, включая Калининград.

«Закон «бумеранга» никто не отменял… Может быть какой-то компромисс, но в нем должна быть определенная грань. Потому что сегодня – одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Тогда нужно понимать, что компромисс по Калининградской области и по многим другим территориям тоже должен быть. Посмотрите внимательно карты, которые были недавно, посмотрите карты 1937, 1941, 1945 гг. – этой истории даже 100 лет нет. Для чего нужно было расшатывать? При учете, что РФ – достаточно сложная, неоднородная институция, 140 этносов, которые они себе забрали и говорят, что все это – русские, такая себе история. Путин говорит, что «чеченец – это русский», зная, что это совершенно другая нация, не имеющая никакого отношения к русским», – разглагольствовал секретарь Совбеза Украины.