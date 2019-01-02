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02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Политика, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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Украинский суд не нашел злоупотреблений Порошенко

Соломенский районный суд Киева отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту злоупотреблений президента Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает киевское издание “Українськi Новини”.

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“Отказать в удовлетворении жалобы в части обязательства должностного лица Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления в отношении Президента Украины по ст. 364 УК Украины”, – говорится в решении суда.

В материалах суда отмечается, что заявитель подал в суд жалобу о том, что НАБУ отказалось удовлетворить его заявление о совершении уголовного преступления Порошенко, которое он подал в бюро 7 декабря 2018 года.

Фамилия заявителя в материалах не указывается. При этом, этим же решением суд обязал НАБУ начать расследование относительно генпрокурора Юрия Луценко по статье 364 Уголовного кодекса.

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