Украинский суд не нашел злоупотреблений Порошенко

02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Соломенский районный суд Киева отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту злоупотреблений президента Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает киевское издание “Українськi Новини”.

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“Отказать в удовлетворении жалобы в части обязательства должностного лица Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления в отношении Президента Украины по ст. 364 УК Украины”, – говорится в решении суда.

В материалах суда отмечается, что заявитель подал в суд жалобу о том, что НАБУ отказалось удовлетворить его заявление о совершении уголовного преступления Порошенко, которое он подал в бюро 7 декабря 2018 года.

Фамилия заявителя в материалах не указывается. При этом, этим же решением суд обязал НАБУ начать расследование относительно генпрокурора Юрия Луценко по статье 364 Уголовного кодекса.