Украинский суд признал “противоправными” действия Парубия

08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной административный суд Киева отменил введенный председателем Верховной Рады Андреем Парубием запрет на командировки депутатов во время пленарных недель, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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“Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил абзац третий пункта 4 Распоряжения Председателя Верховной Рады Украины “О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины в Верховной Раде Украины”, где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в недели, которые отведены для пленарных заседаний парламента”, – сказано в сообщении.

Суд признал противоправными действия Парубия по подготовке и направлению письма, которым отказано в согласовании командировок депутатов Рады. Рассмотрение соответствующего дела длилось с марта 2018 года.