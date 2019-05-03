Украинский суд выпустил на свободу обвиняемых в покушении на координатора С14

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Переяслав-Хмельницком суд отпустил из-под стражи обвиняемых в покушении на координатора праворадикальной группировки С14 Сергея Мазура, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

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В прокуратуре рассказали, что во время досудебного расследования трех подозреваемых взяли под стражу до 2 мая 2019 года.

Обвинительный акт по делу поступил в суд 25 апреля вместе с ходатайством о продлении срока ареста. Суд в таких случаях имеет право отменить или изменить меру пресечения.

«26 апреля… прокурору отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей относительно обвиняемых и одновременно для них избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением средств электронного контроля сроком на два месяца», – пояснили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о задержании пятерых подозреваемых в покушении на Мазура.