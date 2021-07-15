«Украинский «Титаник» прет на айсберг. Аваков соскочил на берег» – швейцарский эксперт

15.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Министр МВД Аваков понял, что «не стоит мараться» в одной компании с правительством президента Украины Владимира Зеленского, которое уже идёт ко дну.

Об этом в эфире Youube-канала «Iton TV» заявил швейцарский политический обозреватель Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Аваков как опытнейший и хитрейший политик на сегодняшнем украинском небосклоне после возвращения Зеленского из Берлина подал в отставку. Его не уволили, не Зеленский его выгонял из правительства, он на это не имеет даже конституционных полномочий. Аваков вышел из этого правительства. И на его место назначают кого? Очередного соросёнка, очередного молодого человека, не имеющего ни какого политического опыта. Он всю жизнь проработал советником, экспертом в различных экономических организациях, который не служил толком ни в армии, ни в МВД, то есть не имеющий понятия в этой структуре», – сообщил Песке.

«Аваков как бы почувствовал, что корабль тонет, что не стоит мараться и выйти досрочно, чтобы не утонуть с этим правительством?» – уточнил ведущий.

«Абсолютно. Нужно сделать несколько шагов в сторону, чтобы этот украинский властный Титаник, шмякнувшись об айсберг, не заляпал его, – подтвердил политолог. – Зеленский руководит любительской футбольной командой. Посмотрите на министра иностранных дел, прекрасный человек Кулеба, насколько он «профессионально» последовательно выступает».

«Как видят этих граждан через призму серьёзной европейской политики? Это непоследовательные люди, неопытные и нечестные. Поэтому дело с ними иметь не будут…Это правительство и этот президент Украины – всё, они выдохлись, как фломастер, их будут менять. Я думаю, что даже в этом календарном году», – добавил Песке.