Украинский военный эксперт решился на правду: Стратегическая задача «контрнаступа» провалена

Анатолий Лапин.  
12.09.2023 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская наступательная операция, которая была широко распиарена Банковой и придворными пропагандистами, свернулась от «стратегического» выхода к Азовскому морю до «тактического» захвата Токмака.

Об этом в эфире интернет-блога «Дикий live» заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская наступательная операция, которая была широко распиарена Банковой и придворными пропагандистами, свернулась от «стратегического»...

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По словам Старикова, представители режима Зеленского, вещавшие, что летом будут пить кофе на набережной Ялты, остались ни с чем.

«По той информационной кампании, которая была развернута, по ней можно сделать вывод, что стратегическая цель этого наступления – это освобождение Запорожской и Херсонской области и выход к административной границе, к Автономной республике Крым. Это – стратегическая задача.

Сейчас, насколько я понимаю, идет уже переход, перепланирование о том, что эта стратегическая задача переросла в тактическую задачу освобождения, то есть захвата Токмака», – скзаал эксперт.

«Я делаю выводы по информационному обеспечению летней военной кампании 23-го года, что говорил Подоляк, что говорил Верховный главнокомандующий, что говорила вся информационная гвардия, которая у нас работает в том числе и в «единых новынах».  Это они говорили «будем пить кофе на ялтинской набережной», правильно?..

Ситуация из стратегической переросла в тактическую – Токмак. Поэтому все сейчас направлено на пробивку оборонительных сооружений Российской Федерации, которые выстроены на южном фронте, и как раз идет туда», – заявил Стариков.

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