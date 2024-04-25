Украинский военный: Зря смеялись. Старенькие Т-55 стали большим плюсом российской армии

Массово используемые российской армией модернизированные Т-55 крайне эффективны в качестве передвижной артиллерии. Об этом в эфире канала «От души в душу» заявил заместитель командира танковой роты ВСУ Олег Андроняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Т-55 не то, чтобы такие старые, у нас они тоже ездят. Тем более, они модернизированные, с улучшенной бронёй и пушкой. Насколько я знаю, в России их расконсервировали, чтобы использовать как артиллерию. Это ох*нно, потому что танк как артиллерийское средство очень эффективный. Поэтому в Советском Союзе вообще разрабатывалась эта методика – работать танком с закрытых позиций. Они имеют очень высокую точность», – сказал танкист.

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«То, что враг имеет кучу таких танков и снарядов – это только плюс для них. Тебе не надо искать позицию, затаскивать пушку, привозить БК. Танк приехал, встал, навёлся, отстрелял, и всё. А напрямую их не использовали. Потому что все начали: «Вот, сейчас пойдут на штурмы на старых танках». Никто на штурмы на них не шёл. У них Т-90 «Прорыв» ещё много», – резюмировал Андроняк.