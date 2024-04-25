Украинский военный: Зря смеялись. Старенькие Т-55 стали большим плюсом российской армии

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 09:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 957
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Массово используемые российской армией модернизированные Т-55 крайне эффективны в качестве передвижной артиллерии. Об этом в эфире канала «От души в душу» заявил заместитель командира танковой роты ВСУ Олег Андроняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Т-55 не то, чтобы такие старые, у нас они тоже ездят. Тем более, они модернизированные, с улучшенной бронёй и пушкой. Насколько я знаю, в России их расконсервировали, чтобы использовать как артиллерию. Это ох*нно, потому что танк как артиллерийское средство очень эффективный. Поэтому в Советском Союзе вообще разрабатывалась эта методика – работать танком с закрытых позиций. Они имеют очень высокую точность», – сказал танкист.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.




«То, что враг имеет кучу таких танков и снарядов – это только плюс для них. Тебе не надо искать позицию, затаскивать пушку, привозить БК. Танк приехал, встал, навёлся, отстрелял, и всё. А напрямую их не использовали. Потому что все начали: «Вот, сейчас пойдут на штурмы на старых танках». Никто на штурмы на них не шёл. У них Т-90 «Прорыв» ещё много», – резюмировал Андроняк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть