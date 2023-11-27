Украинских коррупционеров решили поголовно записать в «российские агенты»

Игорь Шкапа.  
27.11.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Все украинские коррупционеры якобы являются прямыми агентами российских спецслужб.

Об этом в эфире видеоблога «В гостях у Гордона» заявил экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР, доцент кафедры психологии Киевского университета имени Шевченко Александр Зеленько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все украинские коррупционеры якобы являются прямыми агентами российских спецслужб. Об этом в эфире видеоблога...

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«Сейчас в Украине чиновник-вор автоматически является российским агентом», – сказал Зеленько.

Он добавил, что это «не просто высокопарное сравнение».

«Нет, он работает по заданию Кремля абсолютно буквально. Все централизовано. Поэтому такой всплеск клептомании на всех уровнях власти Украины. Это результат, к сожалению, качественной, эффективной работы российской разведки», – говорит доцент университета.

Ведущему понравилось такое объяснение.

«Получается, что мы, борясь с коррупцией, можем напрямую бороться с российским влиянием на наших политических руководителей и процессом их вербовки», – обрадовался журналист.

Его собеседник согласился.

«Мало того, уничтожая коррупцию, мы фактически автоматически уничтожаем российскую агентуру. Никаким другим способом агентуру российскую уничтожить невозможно», – резюмировал Зеленько, невольно намекая на команду Зеленского.

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