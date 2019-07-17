Украинских мокряков оставили за решёткой – смотреть шоу Скабеевой

17.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Все участники экипажей ВМС Украины, участвовавшие в провокации возле Керченского пролива, остаются за решеткой до 24 октября 2019 года. Соответствующее решение сегодня вынес Лефортовский суд Москвы, сообщил адвокат украинцев Николай Полозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В коридоре суда ВМСУшников ожидала группа поддержки, встретившая их аплодисментами и вопросами о самочувствии. Арестованные ответили, что чувствуют себя прекрасно.

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Также командир одного из украинских катеров, сдавшийся в плен капитан-лейтенант Сергей Попов признался, что в СИЗО моряки смотрят российские ток-шоу.

«Первыми в зал судебного заседания забежали журналисты телеканала «Россия». Украинский моряк, увидев Скабееву, удивлено заявил: «Я думал, вы выше»! Скабеева не растерялась и спросила: «А вы смотрите мою передачу»? Попов ответил, что, к сожалению, в СИЗО Лефортово смотреть больше нечего», – рассказал очевидец Гаджи Алиев.