Украинским олигархам придёт конец без транзитной трубы

04.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Американцы рассчитывали при помощи конфликта на Украине переориентировать поставки газа в Европе в свою пользу.

Однако Россия запускает альтернативные маршруты, что ломает замысел США. Более того, и сами украинские олигархи крайне не заинтересованы в потере транзитного потенциала.

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Между тем, судьба украинской ГТС будет тем рычагом, который позволит влиять на ситуацию в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский политтехнолог, экс-глава Совмина ЛНР Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинский трек во многом модерируется газовым вопросом. Американцев реально интересует выход на рынок газа Европы. Разрушение газотранспортной системы Украины серьезно меняет эту ситуацию.

Строительство «Северного потока-2» серьезно меняет эту ситуацию, выход наших компаний, российских, на рынок газа через доставку трубопроводом, еще и СПГ с наших северных точек тоже меняет эту ситуацию.

Если Российская Федерация, если «Газпром», «НОВАТЭК», если другие российские компании сохранят рынок газа в Европе, это сильно развяжет ситуацию на самой Украине. Она тоже зависит от газа. Мы уже сегодня слышали заявления о том, что они обеспокоены тем, что не заключается договор на транспортировку газа.

Они обеспокоены тем, что «Газпром» закачивает дополнительные мощности в Европе для того, чтобы проходить зимний период без транспортировки газа через Украину.

Разрушение ГТС Украины – это будет как раз той точкой, которая будет разрушать Украину, в первую очередь.

Заинтересованы ли все эти олигархи, у которых есть активы на Украине – не факт. Вполне возможно, что они будут подталкивать господина Зеленского, ставя во главу угла свои экономические и имущественные интересы», – заключил Баширов.