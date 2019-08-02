Украинским военным на Донбассе меняют условия контракта
Министерство обороны Украины якобы внесло новые пункты в условия контракта для военнослужащих ВСУ, проходящих службу в зоне проведения «ООС».
Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, командование ВСУ якобы намерено внести дополнительный пункт в контракт на прохождение службы.
«Согласно данным, полученным разведкой ДНР, в новом пункте контракта будут прописаны следующие обязательства военнослужащего перед Минобороны Украины:
– запрет отказа от назначения на другую должность с другой военной специальностью в рамках ВСУ;
– обязанность принимать участие в боевых действиях и нести службу в зонах, где ведутся боевые действия, в течении установленного командованием срока, вне зависимости от степени риска при этом;
– обязанность выполнять приказы в боевых и иных опасных ситуациях;
– обязанность соблюдать ограничения (запреты), касающиеся дискриминации и сексуальных домогательств – вероятнее всего этот пункт направлен в большей степени на женскую половину, однако не исключено, что существует такая же проблема и по отношению к мужчинам;
– обязанность не принимать участие в преступных группировках, экстремистских и националистических группах и организациях в период прохождения военной службы и в течение 10 лет после ее окончания», – рассказал Эдуард Басурин.
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