Украинским военным на Донбассе меняют условия контракта

02.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Министерство обороны Украины якобы внесло новые пункты в условия контракта для военнослужащих ВСУ, проходящих службу в зоне проведения «ООС».

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, командование ВСУ якобы намерено внести дополнительный пункт в контракт на прохождение службы.

«Согласно данным, полученным разведкой ДНР, в новом пункте контракта будут прописаны следующие обязательства военнослужащего перед Минобороны Украины:

– запрет отказа от назначения на другую должность с другой военной специальностью в рамках ВСУ;

– обязанность принимать участие в боевых действиях и нести службу в зонах, где ведутся боевые действия, в течении установленного командованием срока, вне зависимости от степени риска при этом;

– обязанность выполнять приказы в боевых и иных опасных ситуациях;

– обязанность соблюдать ограничения (запреты), касающиеся дискриминации и сексуальных домогательств – вероятнее всего этот пункт направлен в большей степени на женскую половину, однако не исключено, что существует такая же проблема и по отношению к мужчинам;

– обязанность не принимать участие в преступных группировках, экстремистских и националистических группах и организациях в период прохождения военной службы и в течение 10 лет после ее окончания», – рассказал Эдуард Басурин.