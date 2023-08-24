Украинско-израильский скандал разрастается: Киев жалуется американцам

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В первой половине 2023 года более 2 тысяч граждан Украины получили отказ на въезд в Израиль.

Об этом посольство Украины в еврейском государстве сообщило в ответ на запрос «Радио Свобода», финансируемого правительством США.

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Украинское посольство обвиняет Израиль в «сознательном манипулировании статистикой». В частности, Израиль утверждает, что отказал во въезде лишь 5% из 40 тысяч граждан Украины, пытавшихся въехать в страну со времени начала специальной военной операции.

«Из этих 40 тысяч значительная часть имела право на репатриацию и гражданство Израиля – априори им не могло быть отказано во въезде», – утверждают в израильском диппредставительстве Украины.

Следовательно, по словам посольских работников, процент отказов гражданам Украины во въезде в Израиль растёт, ведь отказ получают те украинцы, которые не имеют права на израильское гражданство и заезжают как туристы.

«Ситуация накаляется», – утверждает украинское посольство. При этом представители Киева жалуются «Радио Свобода» на грубое обращение с украинскими гражданами со стороны сотрудников миграционной службы Израиля.

В то же время министр внутренних дел Ираиля Моше Арбель в течение последних шести месяцев регулярно «бортует» не в меру наглого украинского посла, отказывая ему в аудиенции. Израильский МИД игнорирует и все официальные запросы украинского посольства провести консультации по поводу безвизового соглашения между Израилем и Украиной.

Израильский министр внутренних дел Моше Арбель, в свою очередь, отверг обвинения в плохом отношении к украинским туристам. По его словам, пограничная служба «действует в пределах своих полномочий», если есть подозрение, что гости страны используют свои туристические визы для работы или постоянного проживания. Причём это касается не только выходцев из Украины.