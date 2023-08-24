Украинско-израильский скандал разрастается: Киев жалуется американцам

Зеэв Бирштейн .  
24.08.2023 16:32
  (Мск) , Хайфа
Просмотров: 770
 
Дзен, Дипломатия, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В первой половине 2023 года более 2 тысяч граждан Украины получили отказ на въезд в Израиль.

Об этом посольство Украины в еврейском государстве сообщило в ответ на запрос «Радио Свобода», финансируемого правительством США.

В первой половине 2023 года более 2 тысяч граждан Украины получили отказ на въезд...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Украинское посольство обвиняет Израиль в «сознательном манипулировании статистикой». В частности, Израиль утверждает, что отказал во въезде лишь 5% из 40 тысяч граждан Украины, пытавшихся въехать в страну со времени начала специальной военной операции.

«Из этих 40 тысяч значительная часть имела право на репатриацию и гражданство Израиля – априори им не могло быть отказано во въезде», – утверждают в израильском диппредставительстве Украины.

Следовательно, по словам посольских работников, процент отказов гражданам Украины во въезде в Израиль растёт, ведь отказ получают те украинцы, которые не имеют права на израильское гражданство и заезжают как туристы.

«Ситуация накаляется», – утверждает украинское посольство. При этом представители Киева жалуются «Радио Свобода» на грубое обращение с украинскими гражданами со стороны сотрудников миграционной службы Израиля.

В то же время министр внутренних дел Ираиля Моше Арбель в течение последних шести месяцев регулярно «бортует» не в меру наглого украинского посла, отказывая ему в аудиенции. Израильский МИД игнорирует и все официальные запросы украинского посольства провести консультации по поводу безвизового соглашения между Израилем и Украиной.

Израильский министр внутренних дел Моше Арбель, в свою очередь, отверг обвинения в плохом отношении к украинским туристам. По его словам, пограничная служба «действует в пределах своих полномочий», если есть подозрение, что гости страны используют свои туристические визы для работы или постоянного проживания. Причём это касается не только выходцев из Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть