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06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинское командование раструбило о “подвиге” военного фельдшера ВСУ на Донбассе


Украинский военный фельдшер на Донбассе лично уничтожил огневую точку противника и несколько ополченцев ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба объединенных сил Украины на Донбассе.

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“Недавно ночью противник совершил минометный обстрел одного из ротных опорных пунктов, вблизи Станицы Луганской. Под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия враг предпринял попытку захвата наших позиций. Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь. Между тем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить. Прапорщик Чезар Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить”, – говорится в сообщении.

В ООС отметили, что во время боя, военный фельдшер “лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков. Своими умелыми действиями он не допустил попытки продвижения противника в сторону украинских позиций”, отметили в пресс-службе.

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