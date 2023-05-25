Украинское общество ждет похмелье после контрнаступления – Бортник

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Украинская армия все никак не может перейти в обещанное контрнаступление, на которое ее усиленно толкает Запад.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» завил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие наши силовики сейчас будут говорить, что во-вот будет наступление, потому что ожидания очень высоки, и на Западе ожидания очень высоки. На Западе не понимают, почему Украина не идет в контрнаступление, а с другой стороны перекладывают на Украину ответственность за отсутствие контрнаступления, говоря о том, что мы дали вам все, что вы хотели», – сказал эксперт.

Он назвал несколько причин, почему нет контрнаступления.

«Во-первых, Бахмутская бойня истощила не только российские, но и украинские многие резервы. Те части, которые должны были принимать участие в контрнаступлении, они воевали в Бахмуте. Во-вторых, политические риски, связанные с тем, что с одной стороны власть понимает, что это, возможно, последнее контрнаступление. Если оно окажется неэффективным, это может начать кризис внутри украинского общества и кризис в отношениях с западными партнерами, которые скажут: «Ну, вы не можете, у вас не получается, договаривайтесь». А общество скажет: «А вы нас обманывали все это время. А не получается, смотрите, какие потери». Начнется тяжелое похмелье внутри украинского общества в этой ситуации», – заявил Бортник.