Украинское общество ждет похмелье после контрнаступления – Бортник

Анатолий Лапин.  
25.05.2023 11:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1027
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия все никак не может перейти в обещанное контрнаступление, на которое ее усиленно толкает Запад.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» завил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия все никак не может перейти в обещанное контрнаступление, на которое ее усиленно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Многие наши силовики сейчас будут говорить, что во-вот будет наступление, потому что ожидания очень высоки, и на Западе ожидания очень высоки. На Западе не понимают, почему Украина не идет в контрнаступление, а с другой стороны перекладывают на Украину ответственность за отсутствие контрнаступления, говоря о том, что мы дали вам все, что вы хотели», – сказал эксперт.

Он назвал несколько причин, почему нет контрнаступления.

«Во-первых, Бахмутская бойня истощила не только российские, но и украинские многие резервы. Те части, которые должны были принимать участие в контрнаступлении, они воевали в Бахмуте.

Во-вторых, политические риски, связанные с тем, что с одной стороны власть понимает, что это, возможно, последнее контрнаступление. Если оно окажется неэффективным, это может начать кризис внутри украинского общества и кризис в отношениях с западными партнерами, которые скажут: «Ну, вы не можете, у вас не получается, договаривайтесь». А общество скажет: «А вы нас обманывали все это время. А не получается, смотрите, какие потери». Начнется тяжелое похмелье внутри украинского общества в этой ситуации», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть