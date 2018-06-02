Политнавигатор - Новости России и Украины
02.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Д.Б., Донбасс, Пропаганда, Украина

Украинское ТВ: Донбасс запугивали, спаивали или расстреливали


Западную Украину – настоящая кузница патриотов, – в отличие от Донбасса, где людей спаивали от выборов к выборам.

Такую характеристику в эфире ТВ дал националист, экс-депутат Верховной Рады Владимир Яворивский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы посмотрите, что дает Западная Украина. Я не говорю, что идеальных, но она постоянно давала, по крайне мере, людей патриотических. По крайней мере, людей, для которых Украина – это не пустое место и так далее. И посмотрите, мы имеем колоссальную трагедию сегодня на Донбассе, в той же Луганщине и так далее. Почему? Потому что, я убежден, там никогда никаких выборов не было. Поверьте, я немного это знаю – или запугивали людей, или в 90-х годах расстреливали просто, или спаивали людей», – заявил Яворивский.

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